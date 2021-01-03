نصر الله: لا يمكن للفصائل الفلسطينية المساواة بين من يدعمها ومن يتآمر على شعبها

، مؤكداً أن "المقاومة في لبنان هي من أكثر المقاومات في التاريخ استقلالاً".



وشدد نصر الله، على أنه "لا يمكن أن نساوي بين من دعمنا بالموقف والسلاح، وبين من تآمر على لبنان، ودعم الاحتلال الإسرائيلي".



ولفت نصر الله إلى أنه "لا يمكن لفصائل المقاومة الفلسطينية، أن تساوي بين من يدعمها، ومن يتآمر على الشعب الفلسطيني ومقدساته".



وتابع: "لا يمكن لسوريا أن تساوي بين من تآمر عليها ودعم التكفيريين، ومن دافع عنها وساعدها"، كما قال: إنه "لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين التكفيريين، ومن ساعدهم على تحرير أرضهم".



الأمين العام لحزب الله، تحدث عن وجود "قلق كبير في المنطقة والخليج وإسرائيل، بسبب الذكرى السنوية لاغتيال القائدين سليماني والمهندس"، محذراً من أنّ "المنطقة في حالة توتر شديد ولا نعلم أي حادث إلى أين قد يؤدي".



وذكر نصر الله، أنّ البعض يفترض، أن إيران ستعتمد على أصدقائها بالرد "لكن إيران إذا أرادت أن ترد، فهي سترد عسكرياً أو أمنياً"، مضيفاً أن "إيران ليست ضعيفة بل قوية، وهي تقرر كيف ترد ومتى ترد".



وأشار نصر الله إلى أنّ "محور المقاومة، استطاع استيعاب ضربة اغتيال سليماني والمهندس، رغم فداحتها".



نصر الله قال: إن "ما كُشف عما قام به سليماني وإنجازاته هو قليل وهناك أمور ليس من المناسب الحديث عنها"، معتبراً أن "شعار إخراج أميركا من المنطقة، ما كان ليصبح شعاراً تعمل عليه شعوب المنطقة لولا اغتيال القائدين".



وأكد نصر الله، أن "اغتيال القائدين سليماني والمهندس وضع القوات الأميركية على طريق الخروج من العراق".



وختم بالقول: إنّ "الضغط الأميركي على دول صغيرة لوضع حزب الله على لائحة الإرهاب، هدفه محاولة حصارنا نفسياً".



وكان الأمين العام لحزب الله، قال في مقابلة (حوار العام) مع قناة (الميادين): إنّ "كل ما قيل حتى الآن حول ما يمكن أن يقدم عليه ترامب في أيامه الأخيرة لا يزال قيد التحليلات"، مضيفاً أنه "يجب أن نتعامل مع الفترة المتبقية من ولاية ترامب بحذر وانتباه".



وأكّد نصر الله، أن "محور المقاومة أقوى من أي زمن مضى من دون أي مبالغة"، لافتاً إلى أن هذا المحور "استوعب ضربة اغيال قاسم سليماني، رغم أنها كانت قاسية جداً".



رام الله - دنيا الوطنقال حسن نصر الله، الأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني، اليوم الأحد: "جرى تحريف وتزوير، تصريح قائد القوات الجوية في حرس الثورة الإيرانية علي حاجي زادة".وأشار في كلمة له في ذكرى اغتيال قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، إلى أنّ حاجي زادة قال: إن غزة ولبنان هما الخط الأمامي للمواجهة، بوجه الاحتلال الإسرائيلي، وليس لأجل إيران.وأضاف نصرالله، أنّ "المقاومة هي الوحيدة القادرة على حماية الثروات النفطية للبنان، بفضل سلاحها والدعم الإيراني والسوري"