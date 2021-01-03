الصحة الفرنسية: 116 وفاة 12489 إصابة جديدة بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن تسجيل 116 وفاة و12489 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد، وصل إلى 65037، فيما إجمالي عدد الإصابات، بلغ 2665728، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).