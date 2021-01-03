إصابة 10 أشخاص جراء انفجار مستودع للوقود على الحدود اللبنانية السورية

أصيب 10 أشخاص على الأقل بجروح، اليوم الأحد، جراء انفجار وقع داخل مستودع للوقود في بلدة القصر على الحدود اللبنانية- السورية.





وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، بتصريح صحفي: "إن سبعة أشخاص، تلقوا العلاج في المستشفيات المحلية، فيما جرى معالجة ثلاثة آخرين ميدانياً"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وأظهرت لقطات على الإنترنت، ألسنة اللهب، تتصاعد من المستودع، وسط انفجارات متتالية، ناجمة عن انفجار اسطوانات الغاز بالداخل.





وقال سكان محليون: إن رجال الإطفاء، يكافحون للسيطرة على الحريق، وحتى الآن لم يتضح بعد سبب الحادث.

رام الله - دنيا الوطن