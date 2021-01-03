شؤون فلسطينية

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة قرب اللبن الشرقية جنوب نابلس

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة قرب اللبن الشرقية جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
رشق مستوطنون، مساء اليوم الأحد، وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مركبات المواطنين على شارع نابلس رام الله الرئيسي بالحجارة.

وقال شهود عيان: إن مجموعة من مستوطني (عيلي) و(شيلو)، تجمهروا على الشارع الرئيسي قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، ورشقوا سيارات المواطنين المارة بالحجارة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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