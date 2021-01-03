مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة قرب اللبن الشرقية جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
رشق مستوطنون، مساء اليوم الأحد، وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مركبات المواطنين على شارع نابلس رام الله الرئيسي بالحجارة.
وقال شهود عيان: إن مجموعة من مستوطني (عيلي) و(شيلو)، تجمهروا على الشارع الرئيسي قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، ورشقوا سيارات المواطنين المارة بالحجارة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
رشق مستوطنون، مساء اليوم الأحد، وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مركبات المواطنين على شارع نابلس رام الله الرئيسي بالحجارة.
وقال شهود عيان: إن مجموعة من مستوطني (عيلي) و(شيلو)، تجمهروا على الشارع الرئيسي قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، ورشقوا سيارات المواطنين المارة بالحجارة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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