دولي

إيطاليا تتخطى عتبة الـ 75 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

إيطاليا تتخطى عتبة الـ 75 ألف وفاة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 14.7 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال آخر 24 ساعة، وأن حصيلة وفيات الفيروس تخطت الـ 75 ألفاً.

وسجلت الوزارة 347 وفاة و14245 إصابة خلال اليوم الأخير، مقابل 364 وفاة و11831 إصابة أمس، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بـ (كورونا) في إيطاليا منذ بداية الجائحة مليونين و155446 إصابة منها 75332 وفاة و576214 حالة نشطة، ومليون و503900 حالة شفاء.

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