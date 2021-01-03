أربعة أعضاء جمهوريين يحثون الكونغرس على إقرار نتائج الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

انضم أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، إلى بيان يدعو الكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وفاز فيها الديمقراطي جو بايدن.



وورد في البيان، الذي وقع عليه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وبيل كاسيدي وميت رومني: "قال الناخبون كلمتهم، ويجب على الكونغرس الوفاء بمسؤوليته في التصديق على نتائج الانتخابات"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



كما وقع البيان، أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون: جو مانشين ومارك وارنر وجين شاهين وماجي حسن وديك ديربان والعضو المستقل أنغوس كينغ.