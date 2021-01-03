أربعة أعضاء جمهوريين يحثون الكونغرس على إقرار نتائج الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
انضم أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، إلى بيان يدعو الكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وفاز فيها الديمقراطي جو بايدن.
وورد في البيان، الذي وقع عليه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وبيل كاسيدي وميت رومني: "قال الناخبون كلمتهم، ويجب على الكونغرس الوفاء بمسؤوليته في التصديق على نتائج الانتخابات"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
كما وقع البيان، أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون: جو مانشين ومارك وارنر وجين شاهين وماجي حسن وديك ديربان والعضو المستقل أنغوس كينغ.
انضم أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، إلى بيان يدعو الكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وفاز فيها الديمقراطي جو بايدن.
وورد في البيان، الذي وقع عليه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وبيل كاسيدي وميت رومني: "قال الناخبون كلمتهم، ويجب على الكونغرس الوفاء بمسؤوليته في التصديق على نتائج الانتخابات"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
كما وقع البيان، أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون: جو مانشين ومارك وارنر وجين شاهين وماجي حسن وديك ديربان والعضو المستقل أنغوس كينغ.
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