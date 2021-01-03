مقتل شخص وإصابة آخرين بإطلاق نار قرب كنيسة في ولاية تكساس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، أن شخصاً قتل وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار عند كنيسة ستارفيل في الولاية، مشيراً إلى أنه تم توقيف مطلق النار.



وقال: "الولاية ستعمل على ضمان تحقيق العدالة"، معرباً عن مواساته لعائلات القتيل، والمصابين في الحادث، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ولم يتطرق أبوت للكثير من التفاصيل عن الحادث، فيما عرضت محطة (كيه.إل.تي.في) التلفزيونية في شرق تكساس صوراً لسيارات الشرطة، خارج الكنيسة.