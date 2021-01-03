وفاة عامل سقط من علو في قرية الزعيم شرق القدس

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رام الله - دنيا الوطن

توفي، اليوم الأحد، الشاب نصر أحمد أبو داهوك، (27 عاماً)، من عناتا، إثر سقوطه من علو، أثناء عمله في ورشة بناء، في قرية الزعيم شمال شرق القدس المحتلة.



وأفادت عائلة أبو داهوك، بأن نصر، الذي يسكن مع عائلته في بلدة عناتا المجاورة للزعيم، يعمل في ورش البناء، وتوفي لدى سقوطه من مبنى سكني قيد الإنشاء، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.