الاحتلال يُغلق حاجز حوارة العسكري وتجمع للمستوطنين جنوب نابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، فيما تجمع عشرات المستوطنين على شارع نابلس قلقيلية.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، بأن قوات الاحتلال، أغلقت الحاجز بشكل مفاجئ، ومنعت المركبات الفلسطينية من المرور بكلا الاتجاهين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وقال دغلس: "إن عشرات المستوطنين، تجمعوا على شارع نابلس قلقيلية جنوباً".