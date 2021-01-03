الخارجية الفلسطينية: تسجيل 76 إصابة جديدة بـ (كورونا) بين جالياتنا بالخارج

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل، 76 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم الأحد، في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 8993، و345 حالة وفاة.



وأوضحت الخارجية، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، سجل 76 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من: ميتشغن، ولويزيانا، وفلوريدا، وكاليفورنيا، ما يرفع عدد الإصابات الى 6055 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي؛ ليبقى عدد حالات الوفاة 107، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشارت الخارجية إلى أن دفعتين جديدتين من المواطنين، والطلبة ورجال الأعمال، غادرتا اليوم، في طريقهما إلى اسطنبول ودبي؛ للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم.