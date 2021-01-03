الصحة بغزة: تسجيل 135 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية لليوم الأحد

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية لليوم الأحد.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الأحد، إلى أن العدد الكلي للإصابات بلغ 361 إصابة، وذلك بعد فحص 1851 عينة، وذلك بنسبة إصابة 19.5%