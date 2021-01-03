قوات الاحتلال تحاصر دير نظام وتعتقل 15 مواطنا



وتردد اسم مستوطنة "حلميش" خلال السنوات الماضية، بعد نجاح الشاب الفلسطيني عمر عبد الجليل من سكان قرية كوبر في قتل ثلاثة من مستوطنيها طعنا قبل أن يصاب ويعتقل.



وبنيت "حلميش" على أراضي رام الله، وتحديدا على أراضي قرية النبي صالح وجزء من أراضي دير نظام، وتتوسط قرى دير نظام، كوبر، بيت اللو، النبي صالح، أم صفا وكفر عين.



وأقيمت "حلميش" عام 1997، وتبلغ مساحة الأرض التابعة لها ثلاثة آلاف دونم، وقد بادرت إلى تأسيسها جماعات استيطانية متدينة ومتطرفة.







رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية دير نظام شمال غرب رام الله وفرضت حصارا عليها، واعتقلت 15 مواطنا على الأقل.وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال اعتقل نحو 15 شابًا خلال اقتحام قرية دير نظام عرف منهم: يزن فضل التميمي، لؤي ذياب التميمي، ياسر عاطف التميمي.ونقل عن شهود عيان قولهم إن قوات الاحتلال نكّلت بالمواطنين واعتدت على بعضهم بالضرب بعد اقتحامها لعدد من المنازل، بينما فرضت حصارا على القرية وأغلقتها بالكامل.وجاءت حملة الاعتقالات إثر إصابة مستوطنة بجروح خطيرة جراء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي قريتي النبي صالح ودير نظام.وكانت صحيفة "معاريف" العبرية قالت إن مستوطنة أصيبت بجروح خطرة إثر رشق مركبتها بالحجارة وإصابتها في الرأس على طريق 465 قرب رام الله.