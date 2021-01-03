بحرية الاحتلال تطلق نيرانها تجاه مراكب الصيادين قرب الحدود المصرية جنوب القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أطلق بحرية الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، نيران رشاشاتها وقذائف مضيئة تجاه مراكب فلسطينية، قرب الحدود المصرية جنوب قطاع غزة.
قال موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي: "تقوم البحرية الإسرائيلية في هذا الوقت بنشاط ضد المراكب الفلسطينية المتجاوِزة قرب الحدود المصرية جنوب قطاع غزة، يتم إطلاق نيران رشاشة وقذائف إضاءة".
أطلق بحرية الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، نيران رشاشاتها وقذائف مضيئة تجاه مراكب فلسطينية، قرب الحدود المصرية جنوب قطاع غزة.
قال موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي: "تقوم البحرية الإسرائيلية في هذا الوقت بنشاط ضد المراكب الفلسطينية المتجاوِزة قرب الحدود المصرية جنوب قطاع غزة، يتم إطلاق نيران رشاشة وقذائف إضاءة".
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