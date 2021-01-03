بحرية الاحتلال تطلق نيرانها تجاه مراكب الصيادين قرب الحدود المصرية جنوب القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق بحرية الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، نيران رشاشاتها وقذائف مضيئة تجاه مراكب فلسطينية، قرب الحدود المصرية جنوب قطاع غزة.



قال موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي: "تقوم البحرية الإسرائيلية في هذا الوقت بنشاط ضد المراكب الفلسطينية المتجاوِزة قرب الحدود المصرية جنوب قطاع غزة، يتم إطلاق نيران رشاشة وقذائف إضاءة".