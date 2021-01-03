شؤون فلسطينية

بحرية الاحتلال تطلق نيرانها تجاه مراكب الصيادين قرب الحدود المصرية جنوب القطاع

بحرية الاحتلال تطلق نيرانها تجاه مراكب الصيادين قرب الحدود المصرية جنوب القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أطلق بحرية الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، نيران رشاشاتها وقذائف مضيئة تجاه مراكب فلسطينية، قرب الحدود المصرية جنوب قطاع غزة.

قال موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي: "تقوم البحرية الإسرائيلية في هذا الوقت بنشاط ضد المراكب الفلسطينية المتجاوِزة قرب الحدود المصرية جنوب قطاع غزة، يتم إطلاق نيران رشاشة وقذائف إضاءة".

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