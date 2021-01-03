دولي

الصين.. اكتشاف فيروس (كورونا) على أغلفة قطع السيارات

الصين.. اكتشاف فيروس (كورونا) على أغلفة قطع السيارات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الصين، اليوم الأحد، أن نتيجة اختبار عينات من مواد تغليف قطع غيار للسيارات جمعت في مناطق مختلفة في البلاد، أثبت وجود فيروس (كورونا) عليها.

وجاء التأكيد بعد أن سجلت شركة تعمل في مجال بيع قطع غيار السيارات إصابة مؤكدة بالمرض، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكر مكتب السيطرة على مرض "كوفيد-19" والوقاية منه بالصين أنه تم رصد الفيروس في مواد تغليف إطارات السيارات في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

وأضاف المكتب أنه فرض الحجر الصحي على الذين تعاملوا مع هذه السلع، حيث جاءت نتيجة اختباراتهم جميعا سلبية، فيما تم وقف تداول جميع القطع المشتبه بوجود الفيروس عليها.

وأشار المكتب إلى أنه تم العثور على ثلاث عينات إيجابية أخرى، جرى أخذها من مواد تغليف قطع غيار سيارات في مدينة تسانغتشو بمقاطعة خبي ومدينتي يانتاي ولينيي بمقاطعة شاندونغ.

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