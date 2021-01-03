الصحة الأردنية: تسجيل 26 وفاة و1540 إصابة جديدة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 26 وفاة و1540 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأوضحت الوزارة، في الموجز اليومي حول الوباء، أن إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة وصل إلى 3903 وفيات، والإصابات إلى 298,208 إصابات، منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا بلغ 17,820 حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.