زلزال بقوة 4.2 يضرب شرق تركيا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، في ولاية ألازيغ شرق تركيا، وفق ما أوردت وكالة الأناضول التركية.



وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، إن الزلزال وقع في قضاء سيفريجه بتمام الساعة 17.17 بالتوقيت المحلي لتركيا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشار البيان إلى أن عمق الزلزال بلغ 8.5 كيلو مترات تحت سطح الأرض، فيما لم تتم الإفادة عن أي أضرار مادية أو بشرية سببها الزلزال.