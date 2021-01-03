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الكويت تعلقُ الرحلات التجارية من وإلى المملكة المتحدة

الكويت تعلقُ الرحلات التجارية من وإلى المملكة المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت، يوم الأحد، تعليق كافة الرحلات التجارية المباشرة من المملكة المتحدة وإليها، في إطار تدابير الوقاية من فيروس (كورونا) المستجد الذي ظهرت سلالة جديدة منه، مؤخرا، في بريطانيا.

وأوضحت الهيئة الكويتية في تغريدة على موقع (تويتر)، أن قرار تعليق الرحلات التجارية يسري اعتبارا من السادس من يناير الجاري، على الساعة 01:00 بتوقيت المملكة المتحدة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأشار هيئة الطيران المدني إلى أن هذا القرار مؤقت ويسري إلى حين صدور إشعار آخر بشأن تعليق الرحلات الجوية.

وفي العشرين من ديسمبر الماضي، كانت الكويت قد أعلنت حظر دخول الرحلات القادمة من بريطانيا، بعد رصد سلالة متحورة من فيروس (كورونا).

ورجح علماء بريطانيون أن تكون السلالة الجديدة من فيروس (كورونا) أكثر انتقالا من سابقتها، وهو ما دفع دولا كثيرة إلى وقف حركة الملاحة الجوية مع بريطانيا.

وكانت بريطانيا قد شددت إجراءات الوقاية من فيروس (كورونا)، مؤخرا، بعد ارتفاع وصف بـ"المهول" في عدد الإصابات اليومية.

ووفق دراسة نشرتها كلية لندن للصحة وطب المناطق المدارية، فإن النوع المتحور من الفيروس الذي ظهر في جنوب شرق بريطانيا في نوفمبر من المرجح أن يزيد من الوفيات العام المقبل، وكذلك من حاجة المصابين لدخول المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال الباحثون، الذين ركزوا على جنوب شرقي بريطانيا ولندن، إنه ما يزال من غير المؤكد ما إذا كانت السلالة الجديدة مميتة أكثر أو أقل من سابقتها.

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عربي

الكويت تعلقُ الرحلات التجارية من وإلى المملكة المتحدة

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