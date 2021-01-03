نادي الأسير: 31 إصابة بفيروس (كورونا) بقسم (3) في سجن النقب

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رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الأحد: "نتابع بقلق بالغ المعلومات التي تصل تباعاً، عن انتشار (كورونا) في قسم (3) في سجن النقب الصحراوي".



وأوضح نادي الأسير في تصريح له، أن عدد الإصابات بالفيروس، في القسم، وصل إلى 31 إصابة، وهو من بين 18 قسماً داخل السجن الذي يحتجز فيه أعلى نسبة من الأسرى، والبالغ عددهم ما يزيد عن 1200 أسير بينهم مرضى، وكبار في السّن.