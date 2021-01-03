دولي

نتنياهو: أدرس إمكانية تعيين وزير عربي مسلم في حكومتي المقبلة

نتنياهو: أدرس إمكانية تعيين وزير عربي مسلم في حكومتي المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، مساء أمس السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ينتوي تعيين وزير عربي مسلم في حكومته المقبلة.

وأفادت الصحيفة أن نتنياهو صرح خلال جلسة سرية لحزب "الليكود" أنه ينوي ضم مواطن عربي إلى لائحة مرشحي الليكود للكنيست على أن يعين هذا النائب لاحقا في منصب وزير ليكون أول وزير عربي مسلم يتم تعيينه في منصب وزير.

وأكدت الصحيفة أن نتنياهو يتقرب إلى المجتمع العربي في دعاية انتخابية واضحة، حيث قام في الأيام الأخيرة بزيارة لمدينتين عربيتين، هما الطيرة وأم الفحم، وقال في زيارته للأخيرة:

لقد منحت في السنوات الأخيرة للبلدات العربية في إسرائيل 15 مليار شيكل (نحو 4,7 مليار دولار) من أجل سد الفجوات وكذلك دشنت تسع مخافر للشرطة في البلدات العربية، بهدف التصدي للجريمة.وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "انظروا كيف يتعانق العرب واليهود في دبي وفي البحرين فلماذا لا يتعانق العرب هنا في إسرائيل؟ أنا لست ضد المواطنين العرب، إنما ضد الأحزاب العربية التي لا تعترف بالصهيونية وبدولة إسرائيل".

وفي أثناء زيارته لمدينة الطيرة، يوم الجمعة الماضية، قال نتنياهو للمواطنين العرب: تعالوا اتطعموا، هدفي هو الوصول إلى 5.5 مليون تلقوا اللقاح، وهذا يكفي لإنهائه، اللقاحات تكفي 9 ملايين مواطن، والحقيقة هناك أكثر، أهنئكم على قدومك لتلقي اللقاح وآمل أن يأتي المزيد.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يأمل أن يسفر تودده للمجتمع العربي في إسرائيل عن إقبال كبير منهم على التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة، في جو يسوده الإحباط لدى الناخب العربي الذي يعاني من جرائم القتل التي لم تتوقف، رغم جائحة (كورونا).

ويذكر أن إسرائيل مقبلة على انتخابات برلمانية للكنيست في الثالث والعشرين من آذار/ مارس المقبل، بعد إعلان الكنيست حل نفسه قبل أسبوعين.

أخبار ذات صلة

الصين.. اكتشاف فيروس (كورونا) على أغلفة قطع السيارات

الصين.. اكتشاف فيروس (كورونا) على أغلفة قطع السيارات

زلزال بقوة 4.2 يضرب شرق تركيا

زلزال بقوة 4.2 يضرب شرق تركيا

هزة بقوة 6.1 درجة قبالة ألاسكا الأمريكية

هزة بقوة 6.1 درجة قبالة ألاسكا الأمريكية

جونسون: سأستمر في قيادة بريطانيا حتى بعد &#34;بريكست&#34;

جونسون: سأستمر في قيادة بريطانيا حتى بعد "بريكست"

الثوري الإيراني: لا نستبعد قيام أمريكا بأي حماقة ضد بلادنا

الثوري الإيراني: لا نستبعد قيام أمريكا بأي حماقة ضد بلادنا

باكستان.. 11 قتيلاً بإطلاق نار على عمال في منجم للفحم

باكستان.. 11 قتيلاً بإطلاق نار على عمال في منجم للفحم

فرنسا تكتشف عشرات البؤر لتفشي (إنفلونزا الطيور)

فرنسا تكتشف عشرات البؤر لتفشي (إنفلونزا الطيور)

إسرائيل: إقبال كبير على التطعيم الخاص بـ (كورونا) وتوقعات بنفاد جرعات اللقاح

إسرائيل: إقبال كبير على التطعيم الخاص بـ (كورونا) وتوقعات بنفاد جرعات اللقاح

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تحاصر دير نظام وتعتقل 20 مواطنا

قوات الاحتلال تحاصر دير نظام وتعتقل 20 مواطنا

&#34;الخارجية&#34;: موافقات للمسجلين بتاريخ 30/12/2020 للسفر إلى دبي

"الخارجية": موافقات للمسجلين بتاريخ 30/12/2020 للسفر إلى دبي

الشرطة تحرر مخالفات سلامة وتغلق محال تجارية في سلفيت

الشرطة تحرر مخالفات سلامة وتغلق محال تجارية في سلفيت

نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات

نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات

قلقيلية: ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

سلفيت: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

المالكي: إجماع دولي حول دعوة الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام

المالكي: إجماع دولي حول دعوة الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام

البكري يطلع القنصل الإيطالي العام على الأوضاع في محافظة الخليل

البكري يطلع القنصل الإيطالي العام على الأوضاع في محافظة الخليل

منوعات

نهى نبيل تعتزل ... وتعلق انتهي المشوار

نهى نبيل تعتزل ... وتعلق انتهي المشوار

شاهد: ملكة جمال لبنان ترفض الإعتذار لجمهورها عن صورها الجريئة في المتحف

شاهد: ملكة جمال لبنان ترفض الإعتذار لجمهورها عن صورها الجريئة في المتحف

الحلاني يروي قصص لأغرب معجباته.. &#34;واحدة لاحقتني وطلبت يدي من زوجتي&#34;

الحلاني يروي قصص لأغرب معجباته.. "واحدة لاحقتني وطلبت يدي من زوجتي"

شاهد: نجمة تركية تتربع على عرش أجمل نساء العالم للعام الجديد

شاهد: نجمة تركية تتربع على عرش أجمل نساء العالم للعام الجديد

ممثل مصري يتهم مي العيدان بمحاولة تحقيق الشهرة على حساب أحمد بدير

ممثل مصري يتهم مي العيدان بمحاولة تحقيق الشهرة على حساب أحمد بدير

رحيل حاتم علي يكشف حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

رحيل حاتم علي يكشف حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

القرار النهائي في قضية محمد رمضان حول التطبيع

القرار النهائي في قضية محمد رمضان حول التطبيع

شمس الكويتيك تصف شيرين عبد الوهاب بـ&#34;الجاهلة&#34;

شمس الكويتيك تصف شيرين عبد الوهاب بـ"الجاهلة"

شاهد الصور الكاملة لجنازة وحيد حامد

شاهد الصور الكاملة لجنازة وحيد حامد

رانيا يوسف من جديد..&#34;بيني وبين ربنا عمار&#34;.. &#34;وهكذا مشهد البوسة&#34;..&#34;ويجب اخصاء المتحرش&#34;

رانيا يوسف من جديد.."بيني وبين ربنا عمار".. "وهكذا مشهد البوسة".."ويجب اخصاء المتحرش"

عربي

الكويت تعلقُ الرحلات التجارية من وإلى المملكة المتحدة

الكويت تعلقُ الرحلات التجارية من وإلى المملكة المتحدة

استئناف العمل في مطار عدن الدولي

استئناف العمل في مطار عدن الدولي

السعودية.. وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن

السعودية.. وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن

شاهد: فيديو صادم يظهر وفاة مرضى (كورونا) بمصر بسبب نفاد الأكسجين

شاهد: فيديو صادم يظهر وفاة مرضى (كورونا) بمصر بسبب نفاد الأكسجين