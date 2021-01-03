جيش الاحتلال يعلن منطقة (المطلة) على الحدود اللبنانية "منطقة عسكرية مغلقة"

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، منطقة (المطلة) الواقعة على الحدود اللبنانية، منطقة عسكرية مغلقة، بحسب ما جاء على موقع القناة (20) الإسرائيلية.



وبحسب القناة ذاتها، فإن جيش الاحتلال سمنع الحركة على الحدود اللبنانية، بسبب تخوفات من رد فعل على اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.



وتشهد الايام المقبلة، الذكرى الاولى لإغتيال سليماني وأبو المهدي المهندس، في العراق، من قبل الطائرات الأمريكية.