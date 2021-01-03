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استئناف العمل في مطار عدن الدولي

استئناف العمل في مطار عدن الدولي
رام الله - دنيا الوطن
شهد مطار مدينة عدن جنوبي اليمن، اليوم الأحد، عودة الرحلات الجوية بعد توقفها منذ الأربعاء الماضي جراء استهدافه بقصف صاروخي تزامن مع وصول الحكومة الجديدة إلى المدينة.

وجرت مراسم إعادة تدشين العمل في المطار بعد إعادة تأهيله من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بمشاركة محافظ عدن أحمد حامد لملس وكل من وزير الداخلية إبراهيم حيدان ووزير النقل عبد السلام صالح حميد ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد عبدالله باذيب وقائد قوات التحالف العربي بعدن نائف العتيبي، وغيرهم من المسؤولين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقام الحضور بوضع إكليلا من الزهور في موقع الحادث وقراءة سورة الفاتحة على أرواح الضحايا وإطلاق حمام السلام في أرجاء المطار إيذانا باستئناف النشاط الملاحي في المطار.

وعقب مراسيم التدشين قال محافظ عدن في تصريحات صحفية: "نحيي صمود موظفي المطار الأسطوري ونرفع لهم القبعات احتراما وتقديرا لجهودهم، ونجدد التأكيد على أن عدن أبية على الإرهاب، عدن تنشد السلام، ونوجه رسالة للمجتمع الدولي وندعوه للتحقيق في هذه الجريمة".

وعبر المحافظ عن الشكر "لكل من وقف معنا وساندنا، وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الذين نشكرهم شكر الشقيق لشقيقه الأكبر".

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