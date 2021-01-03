السعودية.. وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود.



وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".