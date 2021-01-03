السعودية.. وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن
رام الله - دنيا الوطن
نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود.
وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود.
وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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