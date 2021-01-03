شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات: لم يتم تحديد موعد لإصدار المرسوم الرئاسي حول الانتخابات العامة

لجنة الانتخابات: لم يتم تحديد موعد لإصدار المرسوم الرئاسي حول الانتخابات العامة
خاص دنيا الوطن
أكد هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أنه لم يتم تحديد موعداً حتى اللحظة، لإصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات العامة.

وقال كحيل في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن": "لم يتم تحديد حتى اللحظة، موعداً لإصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات الفلسطينية العامة".

وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد أعلنت أمس السبت، أن رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، تسلم رسالة خطية من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، نقلها له جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حول الانتخابات العامة.

وبعد الاطلاع على الرسالة، أعطى الرئيس توجيهاته للرجوب، بإبلاغ حركة (حماس) بترحيبه بما جاء في الرسالة، بشأن إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخاباتٍ ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، انتخابات تشريعية ورئاسية، ومجلس وطني بالتتالي والترابط، وتأكيده على التزام حركة (فتح) بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية.

وقد قرر الرئيس، دعوة الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، للاجتماع به لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات وفق القانون، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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