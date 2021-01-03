قوات الاحتلال تحاصر دير نظام وتعتقل 15 مواطنا

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رام الله - دنيا الوطن

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية دير نظام شمال رام الله، واعتقلت 15 مواطنا على الأقل.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت القرية واعتقلت 15 مواطنا بحجة اصابة مستوطنة قرب القرية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



ونقل عن شهود عيان قولهم إن قوات الاحتلال نكّلت بالمواطنين واعتدت على بعضهم بالضرب بعد اقتحامها لعدد من المنازل، بينما فرضت حصارا على القرية وأغلقتها بالكامل.