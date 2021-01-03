"الخارجية": موافقات للمسجلين بتاريخ 30/12/2020 للسفر إلى دبي

الرحلة الى تاريخ الرحلة اليوم رقم الرحلة وقت الاقلاع وقت المعابر مبيت وقت اخذ عينة فحص الكورونا دبي 07/01/2021 الخميس RJ263 16:35 9:00 صباحا لا 05/01/2020 نيويورك 07/01/2021 الخميس RJ261 14:25 07:00 صباحا لا 05/01/2020

رام الله - دنيا الوطنأعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اليوم الأحد، الحصول على الموافقات اللازمة للطلبة والمواطنين ورجال الأعمال الذين سجلوا لدى الوزارة للسفر إلى دبي، وذلك في 30/12/2020 عبر المنصة الالكترونية.وأضاف الفريق أن على جميع الذين سجلوا لدى الوزارة سابقا وتم إبلاغهم بحصولهم على الموافقات اللازمة، والذين سجلوا عبر المنصة الأخيرة المذكورة أعلاه المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/ أو عبر وكيل سفرهم المحلي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.كما أعلن الفريق عن توفير رحلة جديدة إلى نيويورك للمسجلين خلال شهر 12 من عام 2020 ولم يتمكنوا من السفر على متن الرحلات السابقة، وهي متاحة أيضا للسفر أمام الذين سجلوا لدى الوزارة وحصلوا على الموافقات اللازمة للسفر إلى شيكاغو.ونوّه لجميع المواطنين الراغبين بالسفر ضرورة حصولهم على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بخلوهم من فيروس "كورونا"، على أن تتضمن الشهادة أو الكتاب تحديد ساعة أخذ عينة الفحص، وذلك لمدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة إلى وقت الصعود إلى الطائرة.كما نوّه الفريق لجميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر الإطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص "كوورنا" والوقت المحدد للتواجد في المعابر( الاستراحة) حسب الجدول أعلاه.وأكد الفريق لجميع الذين يقومون بالحجز وشراء التذاكر ضرورة الدخول إلى الرابط الالكتروني التالي، وتأكيد إجراء الحجز وفحص "كورونا" www.mofa.pna.ps/reservation واستكمال الطلب بشكل كامل.