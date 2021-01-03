شؤون فلسطينية

"الخارجية": موافقات للمسجلين بتاريخ 30/12/2020 للسفر إلى دبي

"الخارجية": موافقات للمسجلين بتاريخ 30/12/2020 للسفر إلى دبي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اليوم الأحد، الحصول على الموافقات اللازمة للطلبة والمواطنين ورجال الأعمال الذين سجلوا لدى الوزارة للسفر إلى دبي، وذلك في 30/12/2020 عبر المنصة الالكترونية.

وأضاف الفريق أن على جميع الذين سجلوا لدى الوزارة سابقا وتم إبلاغهم بحصولهم على الموافقات اللازمة، والذين سجلوا عبر المنصة الأخيرة المذكورة أعلاه المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/  أو عبر وكيل سفرهم المحلي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما أعلن الفريق عن توفير رحلة جديدة إلى نيويورك للمسجلين خلال شهر 12 من عام 2020 ولم يتمكنوا من السفر على متن الرحلات السابقة، وهي متاحة أيضا للسفر أمام الذين سجلوا لدى الوزارة وحصلوا على الموافقات اللازمة للسفر إلى شيكاغو.

الرحلة الىتاريخ الرحلةاليومرقم الرحلةوقت الاقلاعوقت المعابرمبيتوقت اخذ عينة فحص الكورونا
دبي07/01/2021الخميسRJ26316:359:00 صباحالا05/01/2020
نيويورك07/01/2021الخميسRJ26114:2507:00 صباحالا05/01/2020
 
ونوّه لجميع المواطنين الراغبين بالسفر ضرورة حصولهم على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بخلوهم من فيروس "كورونا"، على أن تتضمن الشهادة أو الكتاب تحديد ساعة أخذ عينة الفحص، وذلك لمدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة إلى وقت الصعود إلى الطائرة.

كما نوّه الفريق لجميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر الإطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص "كوورنا" والوقت المحدد للتواجد في المعابر( الاستراحة) حسب الجدول أعلاه.

وأكد الفريق لجميع الذين يقومون بالحجز وشراء التذاكر ضرورة الدخول إلى الرابط الالكتروني التالي، وتأكيد إجراء الحجز وفحص "كورونا" www.mofa.pna.ps/reservation  واستكمال الطلب بشكل كامل.

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