عربي

شاهد: فيديو صادم يظهر وفاة مرضى (كورونا) بمصر بسبب نفاد الأكسجين

شاهد: فيديو صادم يظهر وفاة مرضى (كورونا) بمصر بسبب نفاد الأكسجين
من داخل المستشفى في محافظة الشرقية
رام الله - دنيا الوطن
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، من داخل مستشفى الحسينية المركزي، في محافظة الشرقية، بمصر، يظهر وفاة عدد من مرضى (كورونا) إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاد الأكسجين بالمستشفى.

وأظهر الفيديو وفاة عدد من الأشخاص داخل العناية المركزة وتواجد عدد من أعضاء التمريض داخل العناية، فيما قال موثق الفيديو إن جميع الموجودين بالعناية قد توفاهم الله، وفق ما نقل موقع (الوطن).

وطالب متداولو الفيديو بالتحقيق في الواقعة واتخاذ أي إجراءات في حال وجود أي تقصير تسبب في وفاة المرضى، ودعوا أي شخص يصاب بمرض (كورونا) بأن يُعزل في منزله ويتلقى العلاج.

ومن جانبه، قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إنه لا صحة لوفاة المرضى بسبب نقص أو نفاد الأكسجين من المستشفى، مشيرا إلى أن عدد المتوفين هم أربع حالات وكانوا على أجهزة تنفس صناعي، وليس سبع حالات كما تم التداول، وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بالفيروس.


 


أخبار ذات صلة

استئناف العمل في مطار عدن الدولي

استئناف العمل في مطار عدن الدولي

السعودية.. وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن

السعودية.. وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن

الصليب الأحمر: ثلاثة قتلى وثلاث إصابات من موظفي المنظمة بانفجار مطار عدن

الصليب الأحمر: ثلاثة قتلى وثلاث إصابات من موظفي المنظمة بانفجار مطار عدن

للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.. السعودية تسجل أقل من 100 إصابة بفيروس (كورونا)

للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.. السعودية تسجل أقل من 100 إصابة بفيروس (كورونا)

الحكومة الأردنية: تعاقدنا على 3 ملايين جرعة من لقاحات ضد (كورونا)

الحكومة الأردنية: تعاقدنا على 3 ملايين جرعة من لقاحات ضد (كورونا)

الجزائر.. تبرئة السعيد بوتفليقة من تهمة &#34;التآمر ضد الدولة&#34;

الجزائر.. تبرئة السعيد بوتفليقة من تهمة "التآمر ضد الدولة"

الصومال.. قتلى في هجوم انتحاري استهدف موظفي شركة تركية

الصومال.. قتلى في هجوم انتحاري استهدف موظفي شركة تركية

عودة سودانية للمشاركة في مفاوضات &#34;سد النهضة&#34; الأحد

عودة سودانية للمشاركة في مفاوضات "سد النهضة" الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تحاصر دير نظام وتعتقل 15 مواطنا

قوات الاحتلال تحاصر دير نظام وتعتقل 15 مواطنا

&#34;الخارجية&#34;: موافقات للمسجلين بتاريخ 30/12/2020 للسفر إلى دبي

"الخارجية": موافقات للمسجلين بتاريخ 30/12/2020 للسفر إلى دبي

الشرطة تحرر مخالفات سلامة وتغلق محال تجارية في سلفيت

الشرطة تحرر مخالفات سلامة وتغلق محال تجارية في سلفيت

نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات

نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات

قلقيلية: ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

سلفيت: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

البكري يطلع القنصل الإيطالي العام على الأوضاع في محافظة الخليل

البكري يطلع القنصل الإيطالي العام على الأوضاع في محافظة الخليل

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات مجلس الخدمات المشترك لشمال غرب القدس

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات مجلس الخدمات المشترك لشمال غرب القدس

منوعات

نهى نبيل تعتزل ... وتعلق انتهي المشوار

نهى نبيل تعتزل ... وتعلق انتهي المشوار

شاهد: ملكة جمال لبنان ترفض الإعتذار لجمهورها عن صورها الجريئة في المتحف

شاهد: ملكة جمال لبنان ترفض الإعتذار لجمهورها عن صورها الجريئة في المتحف

الحلاني يروي قصص لأغرب معجباته.. &#34;واحدة لاحقتني وطلبت يدي من زوجتي&#34;

الحلاني يروي قصص لأغرب معجباته.. "واحدة لاحقتني وطلبت يدي من زوجتي"

شاهد: نجمة تركية تتربع على عرش أجمل نساء العالم للعام الجديد

شاهد: نجمة تركية تتربع على عرش أجمل نساء العالم للعام الجديد

ممثل مصري يتهم مي العيدان بمحاولة تحقيق الشهرة على حساب أحمد بدير

ممثل مصري يتهم مي العيدان بمحاولة تحقيق الشهرة على حساب أحمد بدير

رحيل حاتم علي يكشف حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

رحيل حاتم علي يكشف حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

القرار النهائي في قضية محمد رمضان حول التطبيع

القرار النهائي في قضية محمد رمضان حول التطبيع

شمس الكويتيك تصف شيرين عبد الوهاب بـ&#34;الجاهلة&#34;

شمس الكويتيك تصف شيرين عبد الوهاب بـ"الجاهلة"

شاهد الصور الكاملة لجنازة وحيد حامد

شاهد الصور الكاملة لجنازة وحيد حامد

رانيا يوسف من جديد..&#34;بيني وبين ربنا عمار&#34;.. &#34;وهكذا مشهد البوسة&#34;..&#34;ويجب اخصاء المتحرش&#34;

رانيا يوسف من جديد.."بيني وبين ربنا عمار".. "وهكذا مشهد البوسة".."ويجب اخصاء المتحرش"

عربي

السعودية.. وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن

السعودية.. وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن

الصليب الأحمر: ثلاثة قتلى وثلاث إصابات من موظفي المنظمة بانفجار مطار عدن

الصليب الأحمر: ثلاثة قتلى وثلاث إصابات من موظفي المنظمة بانفجار مطار عدن

الحكومة الأردنية: تعاقدنا على 3 ملايين جرعة من لقاحات ضد (كورونا)

الحكومة الأردنية: تعاقدنا على 3 ملايين جرعة من لقاحات ضد (كورونا)

الجزائر.. تبرئة السعيد بوتفليقة من تهمة &#34;التآمر ضد الدولة&#34;

الجزائر.. تبرئة السعيد بوتفليقة من تهمة "التآمر ضد الدولة"