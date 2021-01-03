شاهد: فيديو صادم يظهر وفاة مرضى (كورونا) بمصر بسبب نفاد الأكسجين





ومن جانبه، قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إنه لا صحة لوفاة المرضى بسبب نقص أو نفاد الأكسجين من المستشفى، مشيرا إلى أن عدد المتوفين هم أربع حالات وكانوا على أجهزة تنفس صناعي، وليس سبع حالات كما تم التداول، وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بالفيروس.











رام الله - دنيا الوطنتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، من داخل مستشفى الحسينية المركزي، في محافظة الشرقية، بمصر، يظهر وفاة عدد من مرضى (كورونا) إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاد الأكسجين بالمستشفى.وأظهر الفيديو وفاة عدد من الأشخاص داخل العناية المركزة وتواجد عدد من أعضاء التمريض داخل العناية، فيما قال موثق الفيديو إن جميع الموجودين بالعناية قد توفاهم الله، وفق ما نقل موقع (الوطن).وطالب متداولو الفيديو بالتحقيق في الواقعة واتخاذ أي إجراءات في حال وجود أي تقصير تسبب في وفاة المرضى، ودعوا أي شخص يصاب بمرض (كورونا) بأن يُعزل في منزله ويتلقى العلاج.