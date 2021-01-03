شؤون فلسطينية

الشرطة تحرر مخالفات سلامة وتغلق محال تجارية في سلفيت

الشرطة تحرر مخالفات سلامة وتغلق محال تجارية في سلفيت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حررت الشرطة مخالفات سلامة وأغلقت محال تجارية لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، وقرار الإغلاق في محافظة سلفيت.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في محافظة سلفيت وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها خلال اليومين الماضيين تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق المعلنة، قامت الشرطة بإغلاق تسع محال تجارية في المحافظة.

كما حررت 330 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

لجنة الانتخابات: لم يتم تحديد موعد لإصدار المرسوم الرئاسي حول الانتخابات العامة

لجنة الانتخابات: لم يتم تحديد موعد لإصدار المرسوم الرئاسي حول الانتخابات العامة

قوات الاحتلال تحاصر دير نظام وتعتقل 15 مواطنا

قوات الاحتلال تحاصر دير نظام وتعتقل 15 مواطنا

التربية والتعليم تكشف طبيعة العملية التعليمية في عام 2021

التربية والتعليم تكشف طبيعة العملية التعليمية في عام 2021

&#34;الخارجية&#34;: موافقات للمسجلين بتاريخ 30/12/2020 للسفر إلى دبي

"الخارجية": موافقات للمسجلين بتاريخ 30/12/2020 للسفر إلى دبي

نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات

نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات

قلقيلية: ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

سلفيت: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

المالكي: إجماع دولي حول دعوة الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام

المالكي: إجماع دولي حول دعوة الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تحاصر دير نظام وتعتقل 15 مواطنا

قوات الاحتلال تحاصر دير نظام وتعتقل 15 مواطنا

&#34;الخارجية&#34;: موافقات للمسجلين بتاريخ 30/12/2020 للسفر إلى دبي

"الخارجية": موافقات للمسجلين بتاريخ 30/12/2020 للسفر إلى دبي

الشرطة تحرر مخالفات سلامة وتغلق محال تجارية في سلفيت

الشرطة تحرر مخالفات سلامة وتغلق محال تجارية في سلفيت

نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات

نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات

قلقيلية: ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

سلفيت: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

البكري يطلع القنصل الإيطالي العام على الأوضاع في محافظة الخليل

البكري يطلع القنصل الإيطالي العام على الأوضاع في محافظة الخليل

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات مجلس الخدمات المشترك لشمال غرب القدس

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات مجلس الخدمات المشترك لشمال غرب القدس

منوعات

نهى نبيل تعتزل ... وتعلق انتهي المشوار

نهى نبيل تعتزل ... وتعلق انتهي المشوار

شاهد: ملكة جمال لبنان ترفض الإعتذار لجمهورها عن صورها الجريئة في المتحف

شاهد: ملكة جمال لبنان ترفض الإعتذار لجمهورها عن صورها الجريئة في المتحف

الحلاني يروي قصص لأغرب معجباته.. &#34;واحدة لاحقتني وطلبت يدي من زوجتي&#34;

الحلاني يروي قصص لأغرب معجباته.. "واحدة لاحقتني وطلبت يدي من زوجتي"

شاهد: نجمة تركية تتربع على عرش أجمل نساء العالم للعام الجديد

شاهد: نجمة تركية تتربع على عرش أجمل نساء العالم للعام الجديد

ممثل مصري يتهم مي العيدان بمحاولة تحقيق الشهرة على حساب أحمد بدير

ممثل مصري يتهم مي العيدان بمحاولة تحقيق الشهرة على حساب أحمد بدير

رحيل حاتم علي يكشف حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

رحيل حاتم علي يكشف حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

القرار النهائي في قضية محمد رمضان حول التطبيع

القرار النهائي في قضية محمد رمضان حول التطبيع

شمس الكويتيك تصف شيرين عبد الوهاب بـ&#34;الجاهلة&#34;

شمس الكويتيك تصف شيرين عبد الوهاب بـ"الجاهلة"

شاهد الصور الكاملة لجنازة وحيد حامد

شاهد الصور الكاملة لجنازة وحيد حامد

رانيا يوسف من جديد..&#34;بيني وبين ربنا عمار&#34;.. &#34;وهكذا مشهد البوسة&#34;..&#34;ويجب اخصاء المتحرش&#34;

رانيا يوسف من جديد.."بيني وبين ربنا عمار".. "وهكذا مشهد البوسة".."ويجب اخصاء المتحرش"

عربي

السعودية.. وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن

السعودية.. وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن

الصليب الأحمر: ثلاثة قتلى وثلاث إصابات من موظفي المنظمة بانفجار مطار عدن

الصليب الأحمر: ثلاثة قتلى وثلاث إصابات من موظفي المنظمة بانفجار مطار عدن

الحكومة الأردنية: تعاقدنا على 3 ملايين جرعة من لقاحات ضد (كورونا)

الحكومة الأردنية: تعاقدنا على 3 ملايين جرعة من لقاحات ضد (كورونا)

الجزائر.. تبرئة السعيد بوتفليقة من تهمة &#34;التآمر ضد الدولة&#34;

الجزائر.. تبرئة السعيد بوتفليقة من تهمة "التآمر ضد الدولة"