الشرطة تحرر مخالفات سلامة وتغلق محال تجارية في سلفيت





كما حررت 330 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة مخالفات سلامة وأغلقت محال تجارية لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، وقرار الإغلاق في محافظة سلفيت.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في محافظة سلفيت وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها خلال اليومين الماضيين تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق المعلنة، قامت الشرطة بإغلاق تسع محال تجارية في المحافظة.