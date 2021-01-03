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الصليب الأحمر: ثلاثة قتلى وثلاث إصابات من موظفي المنظمة بانفجار مطار عدن

الصليب الأحمر: ثلاثة قتلى وثلاث إصابات من موظفي المنظمة بانفجار مطار عدن
انفجارات عدن
رام الله - دنيا الوطن
أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، بأن ثلاثة قتلى وثلاث إصابات، من موظفي المنظمة، راحوا ضحية انفجار مطار عدن.

وأضاف الصليب الأحمر، بأنه افتقاد سبعة موظفين، وعشرة متطوعين في اليمن، منذ عام 2011، وفق ما نقلت قناة (العربية).

وتابع: بأن "عملياتنا الإنسانية في اليمن مستمرة رغم انفجار مطار عدن".

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