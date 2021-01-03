قلقيلية: ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، بأن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ ثماني إصابات من المخالطين.



ووفق تصريح للمحافظة عبر (فيسبوك)، فإن الإصابات موزعة في قلقيلية، وعزون، ورأس عطية، بواقع إصابتين، وإصابة واحدة في "جيوس"، و"جيت".



كما أعلنت المحافظة تعافي 25 حالة كانت مصابة بالفيروس، فيما مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 3/1/2021 هي 247 إصابة نشطة.



كما أعلنت المحافظة وفاة مواطن من مدينة قلقيلية، متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا)، في مشفى الشهيد عمر القاسم.