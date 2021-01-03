محافظ طولكرم يجتمع مع لجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

اجتمع محافظ طولكرم، عصام أبو بكر في دار المحافظة مع لجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس (كورونا)، وذلك خلال الاجتماع الدوري، وفي إطار المتابعة للإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة للحد من تفشي الوباء والوقاية من الفيروس.



وأكد أبو بكر على مواصلة الجهود بتوجيهات من الرئيس محمود عباس وانطلاقا من قرارات الحكومة برئاسة د. محمد اشتيه، للحد من تفشي فيروس (كورونا)، لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، مستعرضا سلسلة الإجراءات والقرارات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مساء أمس السبت، مشيراً إلى الجهود المبذولة من الجهات المختصة ذات العلاقة بلجنة الطوارئ على مستوى المحافظة للحد من تفشي الوباء وانتشاره.



هذا واستمع أبو بكر من لجنة الطوارئ عن الحالة الوبائية، والاستمرار بالإجراءات لمواجهة تفشي (كورونا)، والمبادرات والجهود المتعلقة بتوعية المواطنين للأخذ بالإجراءات الوقائية وشروط السلامة العامة حفاظاً على صحتهم وصحة الآخرين.



إلى ذلك خرج عن الإجماع، عدد من التوصيات والمخرجات والتي سيتم متابعتها مع الجهات المختصة ذات العلاقة.