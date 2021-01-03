للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.. السعودية تسجل أقل من 100 إصابة بفيروس (كورونا)

أثناء تلقي وزير الصحة السعودي للقاح كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت السعودية اليوم الأحد، أقل من 100 إصابة بفيروس (كورونا) بيوم واحد، للمرة الأولى منذ أكثر من تسعة أشهر.



يأتي ذلك بعدما سجلت السلطات الصحية في البلاد، 82 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.



كما تم تسجيل سبع حالات وفاة، خلال الفترة الزمنية، بالإضافة إلى تسجيل 180 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 354.443 حالة.