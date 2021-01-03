شؤون فلسطينية

البكري يطلع القنصل الإيطالي العام على الأوضاع في محافظة الخليل

البكري يطلع القنصل الإيطالي العام على الأوضاع في محافظة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أطلع محافظ الخليل جبرين البكري، القنصل الإيطالي العام في القدس جوزيبي فيدل على الواقع الذي تعيشه المحافظة نتيجة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وقدم البكري، خلال لقائه القنصل الإيطالي والوفد المرافق، اليوم الأحد، شرحاً تفصيلياً عن واقع المحافظة على كافة المستويات، وانتهاكات الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم في منطقة مسافر يطا والبلدة القديمة من الخليل، مثمنا الدور التاريخي للشعب وللحكومة الايطالية في دعم القضية الفلسطينية.

وتطرق للوضع الصحي في المحافظة وآخر تحديثات الحالة الوبائية في ظل جائحة (كورونا)، مشيراً إلى بدء العمل بمشفى دورا الحكومي والمتخصص في علاج المصابين بالفيروس، وعن قرب افتتاح مستشفى حلحول، إضافة لوجود غرف صحية "Triage" واقسام خاصة بـ (كورونا) في باقي مستشفيات المحافظة.

من جانبه، تحدث القنصل الإيطالي عن توجه القنصلية والوكالة الإيطالية لدعم المحافظة بمشاريع مستقبلية في المجالات التعليمية والصحية وقطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة، في المسافر ومناطق "ج"، مشيرا الى الدعم الذي تحظى به القضية الفلسطينية في إيطاليا، وأن الحكومة الايطالية تنظر للشعب الفلسطيني كشعب صديق.

وفي نهاية اللقاء، قام القنصل الإيطالي بجولة في البلدة القديمة، للوقوف عن كثب على حيثيات الوضع فيها، وما يعانيه المواطنون.

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