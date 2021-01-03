وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات مجلس الخدمات المشترك لشمال غرب القدس



جاء ذلك، خلال لقائه في مقر الوزارة، اليوم الأحد، مع ممثلين عن مجلس الخدمات المشترك، بحضور عدد من المدراء العامين في الوزارة.



وجرى خلال اللقاء، طرح عدد من القضايا للمجلس ومنها: ضرورة العمل على تأهيل مكب الخدمات وتوسعته وتزويد المجلس بآليات ومعدات اضافية لتحسين الخدمة، واستكمال تأهيل الطريق الالتفافي، والمطالبة بتوفير مركز صحي يخدم المنطقة بأكملها، والعمل على تأهيل منطقة صناعية متكاملة ومنظمة للجميع، وغيرها من القضايا والاحتياجات.



بدوره، قال الصالح: "إن القيادة والحكومة الفلسطينية توليان أهمية قصوى لمحافظة القدس ولمحيطها، وتسعى جاهدة لتوفير احتياجات الهيئات المحلية من مشاريع تطويرية وتنموية واستراتيجية في مختلف المجالات لتخدم المواطنين في كافة مناطق تواجدهم".



وأشار الصالح إلى أن هناك رزمة من المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي لمنطقة شمال غرب القدس في مجالات الطرق والنفايات الصلبة وغيرها والتي سيلمس المواطنين أثرها على أرض الواقع وستسهم في تعزيز صمودهم وثباتهم في أراضيهم.

رام الله - دنيا الوطناطلع وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح، على احتياجات مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة لشمال غرب القدس من المشاريع التطويرية والتنموية.