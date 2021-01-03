أبو بكر يتسلم التقرير السنوي لأنشطة التوجيه السياسي بطولكرم خلال 2020

وثمن أبو بكر جهود التوجيه السياسي، والدور المهم الذي يقوم به على مستوى المؤسسة الأمنية والمجتمع الفلسطيني بشكل عام، وخاصة في ظل ما نواجهه من التحديات الكبيرة المتعلقة باعتداءات الاحتلال واستهداف قضيتنا الوطنية، وما نمر به من جائحة (كورونا)، وتأثيرها على المجتمع الفلسطيني.



من جانبها، قدمت العقيد طقاطقة للمحافظ أبو بكر، شرحاً عن سلسلة من أنشطة التوجيه السياسي بطولكرم، مثمنةً جهود المحافظ، وحالة الشراكة والتعاون مع جميع المؤسسات، منوهةً إلى تأثيرات جائحة (كورونا) خلال العام الماضي، وانعكاساتها على المواطنين والأفراد والمؤسسات وجميع القطاعات.

رام الله - دنيا الوطنتسلم محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، التقرير السنوي لأنشطة التوجيه السياسي والوطني بطولكرم خلال عام 2020.جاء ذلك، في دار المحافظة، خلال استقبال مدير التوجيه السياسي بطولكرم العقيد عايدة طقاطقة وعدد من كادر المديرية، وبحضور الجهات المختصة بمؤسسة المحافظة.