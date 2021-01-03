رئيس قطاع المعلمين بـ (أونروا): التهديدات المستمرة لها انعكاس سلبي على الموظف

إحدى مدارس أونروا-أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال د. محمود حمدان، رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين بـ (أونروا)، إن إعلان فيليب لازاريني، المفوض العام للوكالة بأن الرواتب، ستكون خلال هذا الأسبوع، "خطوة تُشكر عليها إدارة الوكالة".



وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): "أنه في نفس الوقت لا يجوز، أن يبقى عدم توفير الدعم المالي سيفاً مسلطاً من قبل الدول المانحة، التي لا تتبرع وأخرى متآمرة على شعبنا".



وتابع حمدان: بأن التهديدات المستمرة لها انعكاس سلبي على الموظف، وتجعله في قلق وتوتر وظيفي، وهو ما ينعكس على جودة العمل سواء الصحية والتعليمية أو الخدماتية والاغاثية.



وأكد بأن الأزمة التي تتعرض لها (أونروا) تحتاج إلى حلول جذرية، وعلى رأسها رصد ميزانية ثابتة لها في الأمم المتحدة، بحيث لا تبقى عرضة للتوتر والقلق الشهري أو السنوي.



وقال حمدان: "لن نقبل بتهديد الموظفين واللاجئين، ونتداعى باستمرار لاجتماعات مستمرة؛ لتجنيب الوكالة في مناطقها الخمسة أي أزمة قادمة"، مشدداً على أنه يجب على (أونروا) أن تتحمل كامل مسؤوليتها في توفير الأموال والمنح اللازمة لاستمرار عملها.



وتابع: كل الخيارات مفتوحة أمامنا، إذا تعرض قوت وحقوق أبنائنا للخطر، وسيكون لنا ردود فعل كبيرة من ضمنها نزاع عمل وإضراب مفتوح ومسيرات للحدود الشرقية.