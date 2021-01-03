"الخارجية": موافقات جديدة للمواطنين المسجلين للسفر إلى شيكاغو

الرحلة الى تاريخ الرحلة اليوم رقم الرحلة وقت الاقلاع وقت المعابر مبيت وقت اخذ عينة فحص الكورونا شيكاغو 05/01/2021 الثلاثاء RJ263 01:30 12:00 ظهر الاثنين لا 03/01/2020

وأضافت: أنه على جميع الذين سجلوا لدينا سابقاً، وابلغناهم بحصولهم على الموافقات اللازمة، ودعت الوزارة الذين سجلوا عبر المنصة الأخيرة المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية، كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الإلكتروني https://repat.rj.com/ أو عبر وكيل سفرهم المحلي.ونوه الفريق المختص بالوزارة لجميع المواطنين الراغبين بالسفر بضرورة حصولهم على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بخلوهم من فيروس (كورونا)، على أن تتضمن الشهادة أو الكتاب تحديد ساعة وقت أخذ عينة الفحص، وذلك لمدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة إلى وقت الصعود إلى الطائرة.كما نوّه الفريق لجميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر الاطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص (كورونا) والوقت المحدد للتواجد في المعابر(الاستراحة) حسب الجدول أعلاه.