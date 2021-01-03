"الخارجية": موافقات جديدة للمواطنين المسجلين للسفر إلى شيكاغو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية، عن حصولها على الموافقات اللازمة للطلبة والمواطنين ورجال الأعمال، الذين سجلوا للسفر إلى شيكاغو، أمس، عبر المنصة الإلكترونية.
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية، عن حصولها على الموافقات اللازمة للطلبة والمواطنين ورجال الأعمال، الذين سجلوا للسفر إلى شيكاغو، أمس، عبر المنصة الإلكترونية.
وأضافت: أنه على جميع الذين سجلوا لدينا سابقاً، وابلغناهم بحصولهم على الموافقات اللازمة، ودعت الوزارة الذين سجلوا عبر المنصة الأخيرة المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية، كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الإلكتروني https://repat.rj.com/ أو عبر وكيل سفرهم المحلي.
ونوه الفريق المختص بالوزارة لجميع المواطنين الراغبين بالسفر بضرورة حصولهم على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بخلوهم من فيروس (كورونا)، على أن تتضمن الشهادة أو الكتاب تحديد ساعة وقت أخذ عينة الفحص، وذلك لمدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة إلى وقت الصعود إلى الطائرة.
كما نوّه الفريق لجميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر الاطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص (كورونا) والوقت المحدد للتواجد في المعابر(الاستراحة) حسب الجدول أعلاه.
|الرحلة الى
|تاريخ الرحلة
|اليوم
|رقم الرحلة
|وقت الاقلاع
|وقت المعابر
|مبيت
|وقت اخذ عينة فحص الكورونا
|شيكاغو
|05/01/2021
|الثلاثاء
|RJ263
|01:30
|12:00 ظهر الاثنين
|لا
|03/01/2020
ونوه الفريق المختص بالوزارة لجميع المواطنين الراغبين بالسفر بضرورة حصولهم على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بخلوهم من فيروس (كورونا)، على أن تتضمن الشهادة أو الكتاب تحديد ساعة وقت أخذ عينة الفحص، وذلك لمدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة إلى وقت الصعود إلى الطائرة.
كما نوّه الفريق لجميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر الاطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص (كورونا) والوقت المحدد للتواجد في المعابر(الاستراحة) حسب الجدول أعلاه.
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