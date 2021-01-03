الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني في بيت لحم

استيطان

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رام الله - دنيا الوطن

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، على مخطط استيطاني للاستيلاء على عشرات الدونمات في بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن الاحتلال صادق على قرارات استيطانية تتمثل في الاستيلاء على أراضٍ في "حوض 8" من موقع الشفا، ووادي الهندي في بلدة الخضر جنوبا، و"حوض رقم 1" من قسيمة أم الطلع في قرية أرطاس، و"حوض 4" من موقع وعر أبو مهر والعقبان، و"حوض 5" من موقع المروج في قرية التعامرة شرقا.



وأكد بريجية أن حكومة الاحتلال تذلل العقبات أمام المستوطنين، لتسهيل الاستيلاء على أراضي المواطنين.