سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم الأحد، القبض على مطلوبين فارين من وجه العدالة، فيما ضبطت مركبات غير قانونية في سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط المستمر والمتابعة الحثيثة في كافة أنحاء المحافظة من قبل الشرطة وبهدف تنفيذ المذكرات القضائية والقضاء على كافة الظواهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين قبضت الشرطة على 8 مطلوبين صادر بحقهم 124 مذكرة قضائية وقامت بضبط 18 مركبة غير قانونية، وأتلفت مركبة غير قانونية.



وأكدت أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.