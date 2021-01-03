إعلام إسرائيلي: إصابة مستوطِنة بجراح خطيرة إثر رشقها بالحجارة غرب رام الله

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، بإصابة مستوطِنة، بجراح خطيرة، إثر رشقها بالحجارة، قرب إحدى المستوطنات غرب رام الله.





ووفق مراسلة إذاعة (الجنوب) في إسرائيل، ماندي ريزل، فإن هناك تقارير أولية، تفيد بإصابة مستوطِنة بجروح خطيرة، جراء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة (حلميش).





ووفق صحيفة (معاريف)، فإن مستوطِنة، أصيبت في رأسها جراء رشق الحجارة على سيارتها على طريق "465" بالقرب من مستوطنة (حلميش).

وأضافت: أن الطواقم الطبية هرعت على الفور إلى المكان وتقوم بإجراء رعاية أولية لها.

رام الله - دنيا الوطن