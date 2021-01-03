جنين: تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة منذ بدء الجائحة، إلى 130 حالة وفق تصريح للمحافظة نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك).



وفي تحديث الحالة الوبائية خلال الساعات الـ 24 الماضية، فقد سجلت 71 إصابة جديدة بالفيروي، مقابل 121 حالة شفاء، لينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 643.