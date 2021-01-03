الشرطة: مصرع خمسة أشخاص وإصابة 166 بـ 210 حوادث سير بالضفة الأسبوع الماضي



وأضافت: أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 14012 مركبة، وأنزلت عن الشارع 134مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، وأتلفت 98 مركبة فيما حررت 1905 مخالفة مرورية، وحجزت 138 مركبة للتأكد من قانونيتها.





رام الله - دنيا الوطنلقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيب 166 آخرون بجروح، جراء 210 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 210 حادث سير، نتج عنها مصرع 5 اشخاص وإصابة 166 آخرين، وصفت إصابة 3 بالخطيرة، و15 إصابة منهم بالمتوسطة، و148 بالطفيفة.