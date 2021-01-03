أبو حسنة: ميزانية (أونروا) تنخفض بطريقة غير مسبوقة





وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى) اليوم الأحد: بأن ميزانية (أونروا) تنخفض بطريقة غير مسبوقة، وهذا العام كانت أقل من العام الماضي.





وتابع: "لأول مرة في تاريخ الوكالة، تتجاوز المصروفات المدخولات، وهناك عجز حقيقي في (أونروا)".



وأكد أبو حسنة، أنه في نيسان/ أبريل المقبل، هناك مؤتمر دولي حاسم؛ لوضع العالم أمام مسؤوليته، و"سنقدم رؤية إستراتيجية جديدة خلاله؛ لتوفير احتياجات اللاجئين، ومطالبة العالم بميزانية متعددة السنوات".

رام الله - دنيا الوطنقال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنه لا يوجد أي تهديد بـ (أونروا) "وإنما يوجد واقع جديد، يتعلق بالدول المانحة، وطبيعة استمرار دعمها".