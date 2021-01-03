أبو حسنة: ميزانية (أونروا) تنخفض بطريقة غير مسبوقة
رام الله - دنيا الوطن
قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنه لا يوجد أي تهديد بـ (أونروا) "وإنما يوجد واقع جديد، يتعلق بالدول المانحة، وطبيعة استمرار دعمها".
قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنه لا يوجد أي تهديد بـ (أونروا) "وإنما يوجد واقع جديد، يتعلق بالدول المانحة، وطبيعة استمرار دعمها".
وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى) اليوم الأحد: بأن ميزانية (أونروا) تنخفض بطريقة غير مسبوقة، وهذا العام كانت أقل من العام الماضي.
وتابع: "لأول مرة في تاريخ الوكالة، تتجاوز المصروفات المدخولات، وهناك عجز حقيقي في (أونروا)".
وأكد أبو حسنة، أنه في نيسان/ أبريل المقبل، هناك مؤتمر دولي حاسم؛ لوضع العالم أمام مسؤوليته، و"سنقدم رؤية إستراتيجية جديدة خلاله؛ لتوفير احتياجات اللاجئين، ومطالبة العالم بميزانية متعددة السنوات".
وأكد أبو حسنة، أنه في نيسان/ أبريل المقبل، هناك مؤتمر دولي حاسم؛ لوضع العالم أمام مسؤوليته، و"سنقدم رؤية إستراتيجية جديدة خلاله؛ لتوفير احتياجات اللاجئين، ومطالبة العالم بميزانية متعددة السنوات".
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