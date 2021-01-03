غزة: دعوات للجنة العمل الحكومي لإعفاء المنشآت السياحة من الضرائب

أحد المطاعم بغزة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

دعت ايمان عواد، نائب رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، محمد عوض لإصدار قرار حكومي لإعفاء المنشآت السياحية من ضريبة القيمة المضافة والدخل لعامي 2020-2021، والإعفاء من الإيجارات على القطاع السياحي سواءً إيجارات حكومية أو من القطاع الخاص أو التخفيض بحد أدنى 50%.



كما أهابت نائب رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم عوض، بمخاطبة البلديات فيما يخص الإعفاءات من المستحقات الخاصة بالبلديات عن عامي 2020-2020 والإيعاز لسلطة الطاقة لتوفير الكهرباء بشكل مستمر خط (24/24) حيث قد تم مراسلة رئيس مجلس ادارة الشركة، سمير مطير رسمياً بهذا الخصوص، فضلاً عن الإعفاء من رسوم وزارة السياحة لعام 2021.



وكشفت عواد، أن حجم الخسائر التي تعرض لها أصحاب المنشآت السياحية تجاوزت 100 مليون دولار بسبب الإغلاق الناجم عن تبعات جائحة (كورونا) وتردي الوضع الاقتصادي خلال العام 2020، مبينة أن المنشآت المتضررة لم تتلقى أية تعويض حتى الآن، وفق ما نقلت صحيفة (فلسطين).



وأشارت إلى تقديمها مشاريع إلى عدة مؤسسات دولية مانحة لدعم أصحاب المنشآت السياحية بغزة وأنهم بانتظار لقاء مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، للرد على طلبهم مطلع العام الجديد2021 .



ويعمل في مجال السياحة في قطاع غزة نحو 800 منشأة، ما بين مطاعم وفنادق وصالات ومنتجعات و مدن ترفيهية ومطاعم شعبية مسجلين لدي البلديات ووزارة السياحة، ويبلغ عدد العاملين فيهم 7000 عامل تقريباً.



وأهابت عواد برئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، الموافقة على شراء الوقود للمولدات الكهربائية الخاصة بالمنشآت السياحية بدون ضريبة كنوع من الدعم للاستمرار في ظل هذه الظروف الصعبة.



كما دعت عواد إلى إعادة النظر في قرار إبقاء صالات الأفراح مغلقة بسبب جائحة كورنا: وقالت:" إن صالات الأفراح المغلقة هي أكبر المتضررين بالقطاع السياحي، ونلتمس من الجهات المسؤولة اعادة النظر في قرار الاغلاق، و نحن على اتم الاستعداد لاتباع كافة الاجراءات الوقائية مقابل السماح بتشغيلها خاصة و أن الافراح مازالت تُقام بالبيوت والحواصل دون رقيب أو حسيب وبدون اي اجراءات وقائية تذُكر.



وطالبت بتعاون مراكز الشرطة بعدم إرسال البلاغات الرسمية لأصحاب الصالات بما يخص الدفعات المقدمة من الحجوزات السابقة ووضع آلية لسداد قيمة هذه الدفعات بعد إعادة فتح هذه الصالات.



كما أهابت بالجهات المسؤولة بإعادة النظر في قرار الإغلاق اليومي المسائي، مبينة أن عمل كافة المنشأت السياحية يبدأ خلال فترة المساء، داعيةً إلى العدول عن قرار الإغلاق عند الساعة السادسة والاستعاضة عنه لغاية الساعة الثامنة على الأقل وابقاء خدمة المطاعم للتوصيل المنزلي" ديلفري" لغاية الساعة 10 مساءً.



وحثت وزير العمل، نصر أبو جيش، بإدراج العاملين في القطاع السياحي، ضمن فئة العمال المتضررين من الجائحة وشملهم في المساعدات المقدمة أسوة بالضفة الغربية.



وثمنت عواد على جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم مساعدات اغاثية عاجلة للعمال المتضررين في القطاع السياحي، داعية القائمين على المنحة القطرية شمل المساعدة أيضا للعاملين في ذلك القطاع الحيوي، بصورة دائمة، مشيرة إلى صرفها مرة واحد فقط.



وأشارت إلى أن المجلس الإداري الجديد للهيئة الذي تم انتخابه في 20 تموز/يوليو، ومنذ هذا التاريخ لم تتوقف الاتصالات المكثفة للحكومة برام الله والزيارات الرسمية مع الجهات المسئولة في غزة لإغاثة العاملين في القطاع والسياحي المتضررين من الإغلاق الكامل.