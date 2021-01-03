محافظ قلقيلية يُبارك ويُعلن إطلاق المجلس الشبابي الاستشاري للمحافظة

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (REFORM) لقاءً مع محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، وبمشاركة أعضاء المجلس الاستشاري الشبابي، وذلك ضمن مشروع الخطاب المدني، الذي تنفذه مؤسسة (REFORM) في محافظتي قلقيلية وطولكرم.



وخلال اللقاء، بارك المحافظ جهود المؤسسة والشباب بإطلاق المجلس الاستشاري الشبابي للمحافظة، ومؤكداً على أهمية دور الشباب في التنمية والبناء، مشيراً إلى واقع الشعب الفلسطيني والتحديات نتيجة للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، مؤكداً أن هذه التحديات، تستدعي منا استنهاض كافة الطاقات لمواجهتها، داعياً الشباب إلى استثمار ما يمتلكونه من طاقات إيجابية للمساهمة في بناء لبنات الدولة الفلسطينية المستقلة.



وأشار ربيع عرباس، منسق المشروع إلى أن المجلس يشكل نواة الانطلاق الفعلي للعمل الشبابي المنظم والممنهج في المحافظة لتعزيز مشاركة الشباب في مستويات صناعة السياسات العامة، ومنحهم فرصة لممارسة المهام القيادية، وإسناد المحافظة بوضع وضبط الخطط الاستراتيجية، إضافة إلى توفير منبر للشباب يعبرون فيه عن اّرائهم وطموحاتهم واهتماماتهم على مستوى المحافظة.



ويذكر، أن مشروع الخطاب المدني المنفذ في محافظتي طولكرم وقلقيلية، والممول من الحكومة السويسرية (FDFA)، يهدف إلى زيادة مساحة المشاركة المدنية للشباب والشابات في مستوى السياسات العامة داخل المحافظات الفلسطينية، وتحديداً المتعلقة بتعزيز الانسجام المجتمعي، والقيم الديمقراطية وتعزيز مبدئ سيادة القانون، من خلال تمكين المشاركين الشباب والشابات من امتلاك أدوات الخطاب المدني والمشاركة المجتمعية وأدوات التحويل المجتمعي، وتطوير قدراتهم على مراقبة وتحليل السياسات العامة وخطط المحافظات لتطوير أوراق موقف تتماشى مع احتياجاتهم ومجتمعاتهم.