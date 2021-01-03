البكري يبحث مع القنصل الإيطالي سبل تعزيز التعاون

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رام الله - دنيا الوطن

التقى محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، القنصل الإيطالي العام في فلسطين، السيد جوزيبي فيديل، في مكتبه اليوم الأحد، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، بحضور نائب المحافظ، خالد دودين.



ورحّب البكري بالقنصل الإيطالي الجديد في أول زيارة رسمية له لمحافظة الخليل، متمنياً له النجاح التوفيق في مهام عمله، وقدّم شرحاً تفصيلياً عن واقع المحافظة على كافة المستويات، خصوصاً انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسافر والبلدة القديمة، ومثمناً دور الشعب والحكومة الايطالية، في دعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ.



واستعرض آخر تحديثات الحالة الوبائية في المحافظة في ظل جائحة (كورونا)، مشيراً إلى مشفى دورا الحكومي المتخصص في علاج مرضى (كورونا)، وعن قرب افتتاح مشفى حلحول، بالإضافة إلى وجود غرف صحية (Triage) وأقسام خاصة بـ (كورونا)، في باقي مشافي المحافظة.



وشكر السيد فيديل على ما قدمه المحافظ البكري من معلومات، معرباً عن سعادته بزيارة المحافظة، لافتاً إلى توجه القنصلية والوكالة الإيطالية، لدعم المحافظة في المشاريع المستقبلية في المجالات التعليمية والصحية وقطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة، في المسافر ومناطق (ج)، (1H2)، متحدثاً بأن القضية الفلسطينية تحظى بالدعم في إيطاليا، وأن الحكومة الإيطالية تنظر للشعب الفلسطيني، كشعب صديق.



وفي نهاية اللقاء، توجه القنصل الإيطالي العام إلى البلدة القديمة؛ للوقوف عن كثب، على حيثيات الوضع فيها.