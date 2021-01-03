دولي

إسرائيل: إقبال كبير على التطعيم الخاص بـ (كورونا) وتوقعات بنفاد جرعات اللقاح

إسرائيل: إقبال كبير على التطعيم الخاص بـ (كورونا) وتوقعات بنفاد جرعات اللقاح
تطعيم ضد كورونا في إسرائيل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتاين، نيته عرض اقتراح على الحكومة، بفرض إغلاق شامل قصير لمدة أسبوعين في ظل الارتفاع الملحوظ والمقلق في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)، والحالات الخطيرة، واكتشاف السلالة الجديدة.

وحذر المدير العام للوزارة، حيزي ليفي، من أن يتضاعف عدد الإصابات خلال الفترة القريبة، في حال عدم فرض إغلاق صحي يشمل التعليم في المدارس. 

وأكد في تصريحات إذاعية، وجوب الاستمرار في التطعيم، مضيفاً أن إسرائيل، تعمل على تبكير موعد وصول المزيد من اللقاحات. 

وأوضح أن عملية التطعيم تتباطأ بسبب ضرورة ضمان إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح لكل من كان، قد تلقى الجرعة الأولى، وتجاوز معدل الإصابات اليومية عتبة 6000 قبل يومين

وتم رصد أمس السبت، قرابة 4000 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المرضية النشطة نحو 50300.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه يتوقع نفاد جرعات اللقاح المخصصة للقاح الأول في بحر الأسبوع الجاري، بسبب الإقبال الكبير على تلقي التطعيم.

وتلقى التطيعم مليون و90 ألف إسرائيلي، وتُبذل في هذه الأيام جهود لتبكير موعد وصول الشحنات الإضافية من اللقاح.

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