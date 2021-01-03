سلطة النقد: عزام الشوا قدّم استقالته للرئيس عباس لأسباب شخصية

عزام الشوا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن المحافظ عزام الشوا، قدّم استقالته من منصبه للرئيس محمود عباس، كمحافظ لسلطة النقد لأسباب شخصية، وقبِلها الرئيس.



وأضافت في منشور عبر حسابها على (فيسبوك): بأن الشوا شكر الرئيس عباس، على "رعايته الكريمة وتوجيهاته الحكيمة خلال رئاسته لسلطة النقد، على مدار الخمسة أعوام الأخيرة".



وفيما يتعلق بمن سيخلف الشوا، شددت سلطة النقد على أن الإفصاح عن اسم محافظ سلطة النقد الجديد، سيكون عقب قرار التعيين.



وكانت صحيفة (الحياة الجديدة) نقلت عن مصادر مصرفية قولها: إن الشوا، تقدم باستقالته للرئيس عباس، فيما تم قبول استقالته.



ووفق الصحيفة، فإن مجلس إدارة سلطة النقد، أوصى بتعيين فراس ملحم، وهو عضو في المجلس، محافظاً جديداً.