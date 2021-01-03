فلسطين: تسجيل 31 وفاة و1155 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين اليوم الأحد، 31 حالة وفاة و1155 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى 1419 حالة تعافٍ بالضفة والقدس وغزة، خلال 24 ساعة الماضية.





وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين، بلغت 86.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.3%، ونسبة الوفيات 1.0%، من مجمل الإصابات.



وتم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة الغربية في جنين 2، بيت لحم 2، الخليل 3، نابلس 4، طولكرم 1، رام الله 4، قلقيلية 1، وفي قطاع غزة 7، وفي مدينة القدس 7.



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1155 إصابة، سجلت على النحو التالي: جنين (79)، بيت لحم (60)، طوباس (20)، ضواحي القدس (17)، الخليل (86)، سلفيت (19)، نابلس (70)، طولكرم (41)، رام الله (116)، قلقيلية (7)، أريحا (8)، وفي قطاع غزة (409)، وفي مدينة القدس (223).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: جنين (121)، طوباس (30)، ضواحي القدس (294)، الخليل (40)، سلفيت (38)، نابلس (167)، طولكرم (48)، رام الله (77)، قلقيلية (53)، أريحا (12)، وفي قطاع غزة (280)، وفي مدينة القدس (259).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 124 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطن