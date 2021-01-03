الخليل: إغلاق مديرية المواصلات لمدة 48 ساعة





وأفاد مهدي مرعب، المتحدث الرسمي، باسم مكتب محافظ الخليل، بأنه وبناءً على توصيات الطب الوقائي، ومدير دائرة السير في الخليل، فقد تقرر إغلاق مديرية مواصلات الخليل، من صباح الأحد ولمدة 48 ساعة، وذلك لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي؛ لاستكمال إجراءاتها.





ودعا مرعب، المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، متمنياً السلامة للجميع.

رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، إغلاق مديرية مواصلات الخليل، بداية من صباح اليوم، ولمدة 48 ساعة.