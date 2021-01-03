اللواء أبو بكر: الانتشار الواسع لفيروس (كورونا) فيسجن النقب جريمة إسرائيلية وقحة



وقال أبو بكر: "إن ظهور 31 إصابة بفيروس (كورونا) منذ الخميس الماضي وحتى صباح اليوم، يُدلل على مدى الاستهتار واللا مبالاة بحياة الأسرى داخل السجون والمعتقلات، وهو ما يُنذر بكارثة حقيقية في سجن (النقب)، الذي يحتجز في أقسامه وغرفه ما يقارب 1200 أسير، بينهم مرضى وكبار في السن".



وأضاف أبو بكر: "إن إدارة سجن النقب تتحمل المسؤولية المباشرة عن وصول الفيروس، وانتشاره بهذا الشكل في قسم (3)، والحكومة الإسرائيلية غير بريئة من هذه الجريمة، واليوم نتحدث بصوت عالٍ كفى لهذا الصمت الدولي المعيب، والذي ندفع ثمنه من صحة أبنائنا وحياتهم".



وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، بالتحرك الفوري والسريع لوقف هذه الجريمة، وتخصيص أماكن صحية حقيقية لعزل المصابين، والحديث بشكل مباشر مع حكومة الاحتلال، بأسماء الأسرى المرضى والأسيرات والأطفال والكبار في السن، وأن يفرج عنهم بشكل فوري لإنقاذ حياتهم، ووقف التفرد بهم، وأن يقدم لهم اللقاح كأولوية من منطلق، تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاههم، كونهم أسرى حركات تحرر، تنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية.

رام الله - دنيا الوطناستنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، الجريمة الوقحة، التي تُرتكب حالياً في سجن (النقب) الصحراوي من قبل إدارة السجون، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، والتي تتمثل بترك الأسرى فريسة لجائحة (كورونا).